На севере Тамбова давление холодной воды входит в норму

В северной части Тамбова 1 марта нормализуется давление холодной воды. Авария, которая оставила без воды жителей северной части города, произошла 27 февраля, к вечеру этого же дня порыв устранили. Специалисты начали заполнять сети, но вечером 28 февраля приняли решение ограничить напор воды для жителей кварталов от улицы Свободной в сторону автодороги «Северный обход». Дело в том, что из-за ажиотажного спроса не успевали наполниться резервуары с водой.

- Такое решение позволило пополнить запасы воды, необходимые для полноценной работы коммунальных систем города, - говорят в пресс-службе АО «ТКС». - Сейчас давление в системе постепенно нормализуется. Магистральный водовод работает в штатном режиме.

Особое внимание специалисты сейчас уделяют качеству воды, которая после перерыва поступает в жилые дома. Контрольные заборы специалисты лаборатории АО «Тамбовские коммунальные системы» проводят ежечасно. Они исследуют химические и биологические показатели и уверяют, что вода соответствует санитарным нормам.