В Тамбовской области водителя автобуса поймали на воровстве бензина

В дежурную часть отделения полиции села Бондари поступило сообщение о краже бензина в селе Верхнее Нащекино. Оказалось, что с автобуса, принадлежащего местной организации, неизвестный слил 80 литров топлива АИ-92.

Под подозрение полицейских первым попал 61-летний водитель автобуса. В отделе полиции мужчина сознался в краже топлива. Как оказалось, он похищал бензин не одним днем, а в период с 11 января по 10 февраля, надеясь, что пропажа не будет замечена. Топливо задержанный использовал для своего транспорта.

- Мужчине придется возместить материальный ущерб из своего кармана. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.