Тамбовчанка "собрала" на перекрестке два автомобиля Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадала молодая женщина, произошла 27 февраля в 12 часов 21 минуту на улице Советской в районе дома №132 города Тамбова. 27-летняя водитель автомобиля «Fоrd Fосus» не выбрала безопасную дистанцию до остановившейся впереди «Lada Granta», принадлежащей службе такси, под управлением 46-летнего мужчины, и врезалась в отечественную машину. От удара «Lada Granta» по инерции продвинулся вперед и наехал на впереди стоящий автомобиль «Rеnаulт Dustеr». За рулем этой машины находился 66-летний водитель.

- В результате ДТП водителя автомобиля «Fоrd Fосus» с травмами доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.