Жителям северной части Тамбова снова ограничили подачу холодной воды

Жителям северной части Тамбова ограничили подачу холодной воды. После ликвидации аварии, произошедшей 27 февраля, горожане начали активно использовать воду, и это не позволяет заполниться резервуарам.

После анализа ситуации специалистами «Водоканала» во взаимодействии с городским руководством, представителями профильных структур и ведомств мэрии, было принято совместное решение о временном снижении давления в жилых кварталах от улицы Свободной в сторону автодороги «Северный обход».

- Это позволит пополнить запасы воды, необходимые для полноценной работы коммунальных систем города, - сообщает пресс-служба АО «ТКС». - Как только будет набран необходимый по стандартам запас, системы городского водоканала продолжат работу в штатном режиме.

В АО «Тамбовские коммунальные системы» напоминают: после восстановления водоснабжения в течение трех дней воду для употребления в пищу необходимо обязательно кипятить.