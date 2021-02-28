В Тамбовской области готовятся к паводку

В Тамбовской области готовятся к прохождению паводка 2021 года. В районах расчищают подъездные пути к гидротехническим сооружениям, контролируют специалисты и работу ливневой и дренажной систем населенных пунктов. Также на местах наблюдают за возможным появлением стихийных подпорных плотин в оврагах, низинах и на территориях, подверженных затоплению и подтоплению.

По информации управления по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области, анализ готовности к пропуску паводка ГТС требует особого внимания. В начале года обследовали гидротехнические сооружения в Рассказово, поселке Новая Ляда, а также на Челнавском водохранилище. В целом готовность к паводку удовлетворительная.