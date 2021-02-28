В Тамбовской области заразились коронавирусом 119 человек

фото из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Прирост зараженных за минувшие сутки составил 119 новых человек. Из них: 40 мужчин, 76 женщин, трое детей - девочки 11,16,17 лет. Возраст взрослых от 20 до 92 лет. Всего за время эпидемии в Тамбовской области заразились коронавирусом - 26 273.

24 081 пациент выздоровел. 11 216 человек выписали из стационара, 12 865 сняли с амбулаторного наблюдения. Госпитализировали больных с COVID-19 - 476 тамбовчан, из них с пневмонией 455. На домашнем карантине – 2 217, сняты с наблюдения на дому – 44 852. Выписали из больниц – 16 031.

По состоянию к 28 февраля, первый этап вакцинации против коронавируса прошли 37 493 человека или 82% от вакцины. Полностью иммунизировали 16 457 человек.