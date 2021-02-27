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В Тамбове закончили ремонт поврежденного водовода

Началось заполнение системы
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Рабочие заменили поврежденный участок трубы

Рабочие заменили поврежденный участок трубы

Специалисты АО «Тамбовские коммунальные системы» завершили ремонт водовода, повреждение на котором обнаружили ночью 27 февраля. В течение всего дня велись восстановительные работы. На время ремонта тысячи горожан остались без холодной и горячей воды, а часть жителей – еще и без отопления. В 17 часов 40 минут стало известно, что аварию наконец-то ликвидировали.

- Ремонтные работы на водоводе в северной части Октябрьского района завершены. В настоящее время проводится заполнение системы водоснабжения, насосное оборудование включено в работу. Выход на полный рабочий режим ожидается в течение двух часов, - сообщил врио мэра Тамбова Максим Косенков.

Как рассказали в АО «Тамбовские коммунальные системы», ремонтные бригады численностью около 20 человек работали на месте повреждения больше 12-ти часов. В общей сложности специалисты заменили 7 метров водовода.