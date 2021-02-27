В Тамбове из-за аварии на водоводе тысячи жителей остались еще и без горячей воды

Из-за аварии на водоводе тамбовчане остались не только без холодной, но и без горячей воды. По данным ПАО «Квадра» перебои с коммунальной услугой возникли в жилых домах, запитанных от 33 городских теплопунктов, расположенных на севере Тамбова. В зону отключения и ограничения подачи горячей воды попали тысячи тамбовчан.

Аварию на водоводе обещают ликвидировать к вечеру 27 февраля, работы на месте порыва ведутся. Со списком адресов, где ограничена подача горячей воды, можно ознакомиться здесь.

Как рассказали в пресс-службе ПАО "Квадра" перебоев с отоплением у жителей в зоне ответственности компании нет. Воду для батарей берут не из городской системы. Но есть данные, что из-за отсутствия горячей воды приостановлена работа "ГТ Энерго", которая обеспечивает теплом жителей северной части Тамбова.