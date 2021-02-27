Тамбовчан, попавших в зону коммунальной аварии, обеспечат водой

Специалисты демонтируют поврежденный участок Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове продолжают устранять аварию на крупном водоводе, расположенном в северной части города. В ликвидации последствий порыва на водоводе диаметром 600 мм в задействовано 7 единиц техники и 12 человек. На данный момент рабочие приступили к демонтажу поврежденного участка. Из-за аварии у жителей снижено давление холодной воды. В зону ограничений попал север Тамбова, а также поселки Солнечный и Радужный.

- Для обеспечения жителей водой задействованы пожарные автоцистерны, - рассказали в пресс-службе администрации города Тамбова.

Набрать воду горожане смогут по адресам:

- ул. Мичуринская, 112д (за кафе «Макдоналдс») с 13.00 до 15.00;

- ул. Мичуринская, 213д (магазин «Магнит») с 15.00 до 18.00;

- ул. Чичерина, 23 с 15.15 до 16.30;

- ул. Магистральная, 1 с 13.30 до 15.00;

- ул. Агапкина/ул. Северо-Западная (перекресток) с 15.15 до 17.00;

- ул. Магистральная, 39, к. 3 с 14.30 до 16.30;

- ул. Чичерина, 48а (ТЦ «Апельсин») с 14.00 до 15.30.