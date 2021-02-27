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На Тамбовщине выявили пять новых объектов культурного наследия

Ценные здания и сооружения находятся в областном центре, Мичуринске и Ржаксинском районе
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Выявленные объекты культурного наследия возьмут под охрану

Выявленные объекты культурного наследия возьмут под охрану

В Тамбовской области список выявленных объектов культурного наследия пополнился пятью новыми зданиями и сооружениями.

Как следует из приказа регионального управления Госохраны памятников, статус ценных исторических объектов получили «Комплекс построек М. В. Асеева», расположенный на ул. М. Горького, 49, «Комплекс Тамбовской винной монополии» на Коммунальной, 51, «Общежитие Э.Д. Нарышкина при мужской гимназии» на Коммунальной, 5, «Водонапорная башня» на ул. Революционной города Мичуринска, а также «Вокзал Чакино» на ул. К. Маркса поселка Чакино Ржаксинского района.