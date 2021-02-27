Студенты тамбовских колледжей напишут всероссийские проверочные работы

Впервые первокурсники колледжей и студенты, которые прошли обучение по общеобразовательным предметам в прошлом учебном году, напишут всероссийские проверочные работы с 15 сентября по 20 октября 2021 года.

Это касается первокурсников очной формы обучения по программам среднего профессионального образования на базе 9 классов, а также учащихся очной формы по образовательным программам среднего профессионального образования на базе 9 классов, которые завершили освоение основных общеобразовательных программ среднего общего образования в предыдущем году. Расписание проведения проверочных работ образовательная организация составляет самостоятельно.

- В Тамбовской области принять участие во всероссийских проверочных работах предстоит 12 601 студенту образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, - сообщает управление образования и науки Тамбовской области.