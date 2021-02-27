На отлов и содержание бездомных собак в Тамбовской области потратят почти 27 миллионов рублей

26 февраля Тамбовская областная Дума в первом чтении рассмотрел проект закона, который наделит муниципалитеты области полномочиями по обращению с бездомными животными. Также им выделят почти 27 миллионов рублей. Это значит, что в каждом городе и районе области должны будут отлавливать бездомных животных, размещать их в приютах, вакцинировать, стерилизовать, искать владельцев, и только если у животного есть несовместимые с жизнью травмы или болезни - усыплять.

- Документ будет дорабатываться ко второму, окончательному чтению, но основные его параметры уже известны, - сообщает сайт регионального отделения «ЕР».

Как пояснил исполняющий обязанности заместителя главы администрации области Сергей Юхачев, представлявший законопроект, в этом году предполагается провести отлов более 3 тысяч животных без владельца.