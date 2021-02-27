Почти все тамбовские девятиклассники получили зачет на собеседовании по русскому языку

По данным регионального центра обработки информации, в 2021 году почти все девятиклассники Тамбовской области успешно справились с заданиями итогового собеседования по русскому языку. «Зачет» получили 8 775 человек из 8835.

Те девятиклассники, которые не прошли собеседование или по какой-то причине не смогли принять в нем участие, смогут сделать это в дополнительные дни – 10 марта и 17 мая 2021 года.

В управлении образования и науки Тамбовской области отмечают, что собеседование, которое девятиклассники проходили 10 февраля 2021 года, прошло на высоком организационном уровне. Дана максимально объективная оценка знаний ребят.

- Собеседование является обязательным условием допуска к государственной итоговой аттестации, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Для девятиклассников оно проводится третий год подряд.

Участники итогового собеседования должны выполнить четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником. На выполнение работы каждому участнику было отведено в среднем 15 минут. Итоговое собеседование оценивается по системе «зачет»/«незачет».