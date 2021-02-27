В Тамбове произошла авария на крупном водоводе

Авария произошла на территории кинологического центра УМВД Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Повреждение магистрального водовода диаметром 600 мм произошло в районе 3 часов ночи субботы, 27-го февраля. Попасть на место аварии ремонтные бригады смогли не сразу: Советская, 202 – комплекс зданий кинологического центра УМВД по Тамбовской области. Специалисты городского «Водоканала» организовали совместную работу с представителями режимного учреждения для пропуска ремонтников и техники на территорию службы. Кроме того, из-за резкого потепления место вокруг повреждения, фактически, превратилось в каток. Это сильно затруднило транспортировку тяжелой спецтехники.

- Для устранения аварии задействованы значительные силы «Водоканала», ведь именно этот водовод снабжает водой северную часть города, в том числе, котельные, - говорят в пресс-службе АО «ТКС». - Для поддержания их штатной работы и было принято решение о понижении давления подачи холодной воды. Ограничение коснется кварталов от «Северного обхода» до улицы Московской, а также деревню Красненькая.

По информации «Водоканала» работы планируется завершить в течение дня.

- Управляющим компаниям рекомендовано организовать доступ жителей домов к точкам набора воды на первых и цокольных этажах многоквартирных домов, - сообщает пресс-служба городской администрации.

После восстановления водоснабжения тамбовчанам рекомендуют в течение трех дней употреблять воду только после кипячения.