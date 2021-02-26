Тамбовчанина, убившего пожилых супругов, отправят на принудительное лечение

В Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего местного жителя, уличенного в совершении запрещенного уголовным законом деяния по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух лиц.

По версии следствия, около 8 часов вечера 27 июня 2020 года в селе Вольная Вершина Уваровского района мужчина, будучи пьяным, взял металлический штырь и пошел к дому соседей, с которыми он конфликтовал на протяжении долгого времени из-за разногласий при определении границ земельного участка.

Во дворе соседей мужчина сначала нанес заостренной частью штыря несколько ударов 70-летнему пенсионеру, а затем и его 68-летней супруге, которая выбежала из дома на крики мужа о помощи. От полученных ранений пожилые супруги скончались на месте происшествия. Вернувшись домой, злоумышленник рассказал о случившемся родственникам, и стал ожидать приезда полицейских.

- Согласно заключению комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы мужчина страдает хроническим психическим расстройством и нуждается в принудительном лечении в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа, в связи с чем, уголовное дело направлено в суд для применения ему принудительной меры медицинского характера, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Тамбовской области.