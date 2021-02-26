Жителей Тамбовщины обязали продолжать носить маски

В Тамбовской области пока не отменяется масочный режим, несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом.

- С января текущего года в регионе наметилась тенденция к снижению заболеваемости COVID-19, которая сохраняется на всем протяжении февраля, но это не означает, что можно пренебрегать ранее введенными правилами, - говорят в региональном штабе по предупреждению завоза и распространения в области новой коронавирусной инфекции. - По-прежнему остаются актуальными правила социального дистанцирования и масочного режима, именно они позволяют достигать положительного результата.

Напомним, что Роспотребнадзор обязал всех граждан носить маски для защиты органов дыхания в октябре прошлого года. Без них нельзя находиться в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах. Обязанность соблюдать указанное требование установлена в постановлении администрации Тамбовской области от 26.03.2020 № 233 «О дополнительных мерах по снижению рисков (2019-nCoV) на территории Тамбовской области».

Людям также предписано использовать маски в помещениях органов власти и организаций, предоставляющих государственные (муниципальные) услуги, и в других помещениях, где одновременно могут находиться более двух человек. Также граждане обязаны соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра.

При этом органы власти, организации и индивидуальные предприниматели обязаны установить специальный режим допуска на их территории и информировать граждан о соблюдении этих требований. В соответствии с рекомендациями Минпромторга, если посетитель не согласен исполнять такие требования, организации торговли, не вступая в конфликт, вправе отказать посетителю в обслуживании на кассе, вызвать представителей органов внутренних дел для пресечения нарушения.

- За несоблюдение федеральных и региональных правил поведения нарушитель может быть привлечен к административной ответственности по ст.20.6.1 КоАП РФ, - напоминает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Штрафы за это нарушения – от 1 до 30 тысяч рублей.