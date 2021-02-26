Тамбовчанин незаконно срубил 11 деревьев сосны, принадлежащих лесхозу

В дежурную часть Бондарского отделения полиции поступило заявление о том, что в Земетчинском лесничестве неизвестный незаконно срубил деревья. При осмотре места происшествия оперативники изъяли следы протекторов от трактора, зафиксированы спилы сосен.

В ходе розыска полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 48-летний житель Тамбова. Было установлено, что злоумышленник разрабатывал выделенную лесную делянку и попутно решил спилить деревья, принадлежащие лесхозу. Всего он незаконно спилил 11 деревьев сосны. Общий ущерб составил около 80 тысяч рублей.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, в крупном размере». Тамбовчанину грозит штраф в размере от ста до пятисот тысяч рублей, либо лишением свободы на срок до трех лет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.