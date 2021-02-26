Тамбовчанка завоевала «бронзу» на первенстве Европы по спортивному ориентированию

Анастасия Белякова

Тамбовчанка Анастасия Белякова пришла к финишу третьей на первенстве Европы по спортивному ориентированию на лыжах, которое проходит в Эстонии. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления по физической культуре и спорту.

Наша землячка отличилась в возрастной группе до 17 лет. Спортсменка уступила представительницам сборной России Юлии Хренниковой и Елизавете Бараевой, но оказалась на секунду быстрее россиянки Екатерины Клюкиной.

На днях в Эстонии дали старт чемпионату мира и первенству Европы по спортивному ориентированию на лыжах. Спортсмены вышли на спринтерскую дистанцию, лучшими по результативности оказались россияне.

Фото: управление по физической культуре и спорту Тамбовской области