В Тамбове лжесоцработницы украли у пенсионерки 200 тысяч рублей

В дежурную часть УМВД России по городу Тамбову 25 февраля поступило сообщение о краже от 89-летней пенсионерки, проживающей на улице Социалистической. Пожилая женщина рассказала, что примерно в 17:00 к ней в квартиру пришли две неизвестные женщины, которые представились работницами социальной службы. Доверчивая старушка впустила их, и между ними завязался разговор.

Незнакомки рассказывали о льготах, выплатах и скорой денежной реформе. Затем они попросили пенсионерку показать им ее пенсионное удостоверение, а также квитанции об оплате коммунальных услуг, чтобы проверить правильность начисления. Пока хозяйка квартиры ходила в другую комнату за документами, злоумышленницы принялись искать ценные вещи по шкафам и комодам.

В итоге после ухода «соцработниц» пожилая тамбовчанка обнаружила, что из шкафа пропали 200 тысяч рублей. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по п. в, ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

- Ведется розыск преступниц. Их приметы: первая - на вид 30-35 лет, рост 160-165 см. Одета: шапка вязанная темного цвета, куртка темного цвета. Вторая - на вид 40-45 лет, среднего телосложения. Одета: длинная куртка темного цвета, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.