В аварии под Тамбовом пострадал 5-летний ребенок

Пострадавшего ребенка фельдшер осмотрел на месте Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал маленький ребенок, произошла 25 февраля в 9 часов 50 минут на 10 километре автодороги «Северный обход г. Тамбова», проходящей по территории Тамбовского района. 36-летний водитель автомобиля «Hyundai Elantra не учел дорожные и метеорологические условия, не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди «Citroen C4», под управлением мужчины 29-летнего мужчины и столкнулся с иномаркой.

- В результате ДТП пострадал 5-летний пассажир автомобиля «Citroen C4», мальчика на месте осмотрел фельдшер скорой медицинской помощи, 21-летнюю женщину, находившуюся в этой же иномарке, доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.