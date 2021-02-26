Иностранец пытался сбыть в Тамбове крупную партию героина

В Тамбове 25 февраля на улице Щорса и улице Правды полицейские обнаружили два тайника, в каждом из которых находилось по два грамма героина. Подозреваемый в распространении наркотиков 23-летний иностранец был задержан еще 16 января в подъезде многоэтажного дома на перекрестке улиц Советская и Чичканова областного центра.

При личном досмотре оперативники нашли у парня несколько свертков с наркотическим веществом. Экспертиза показала, что это был героин общим весом 477 граммов.

- В рамках проведенных оперативных мероприятий полицейские по данному уголовному делу нашли и изъяли несколько тайников с наркотиками, которые успел сделать иностранный гражданин. Иностранец в настоящее время находится под стражей в следственном изоляторе. - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Устанавливаются другие люди, которые имели контакт с подозреваемым, место приобретения крупной партии наркотиков, улики и доказательства совершения преступной деятельности.

Напомним, что за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, предусмотрена суровая уголовная ответственность, вплоть до пожизненного лишения свободы.