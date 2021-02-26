У ТРЦ «РИО» в Тамбове произошел порыв коллектора

Порыв канализационной трубы произошел на ул. Советской

В центе Тамбова, у торгово-развлекательного центра «РИО» на улице Советской, произошел порыв коллектора. На место происшествия направились дежурные бригады оперативных служб АО «Тамбовские коммунальные системы».

- На данный момент специалисты проводят осмотр поврежденного участка коллектора, после чего дадут предварительную оценку масштабам повреждений и приступят к их устранению. Работу затрудняет пролегание в данном месте смежных коммунальных сетей, а также интенсивность транспортного потока, - сообщает пресс-служба АО «ТКС». - Все ремонтные работы организуют и проведут максимально оперативно и с минимальными неудобствами для жителей города.

Фото АО "ТКС"