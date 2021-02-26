Больше тысячи тамбовчан обратились в службу городской помощи

В областном центре продолжает работать служба городской помощи. По поручению временно исполняющего полномочия главы города Максима Косенкова она была создана для поддержки одиноко проживающих тамбовчан пожилого возраста, маломобильных горожан, многодетных и семеи , воспитывающих детеи с особенностями здоровья, а также тех, кто нуждается в социально-бытовои помощи в условиях пандемии коронавируса.

- Сотрудники службы оказывают тамбовчанам консультативную помощь по вопросам предоставления льгот, единовременных выплат, оплате ЖКХ, выписке лекарственных средств, а также по вопросам наличия медицинских препаратов в аптечных сетях города, - рассказал председатель комитета по молодежной и социальной политике, физической культуре и спорту администрации Тамбова Александр Черемисин. – Также сотрудники службы городской помощи помогают тамбовчанам подобрать удобную по месторасположению аптеку для приобретения препаратов и бронируют необходимые лекарственные препараты.

Специалисты службы работают на базе городского Центра предоставления дополнительных мер социальнои помощи и принимают звонки от тамбовчан по телефонам горячей линии: 71-83-56, 71-37-94, 72-83-58. Напоминаем график работы службы: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, в выходные дни с 10.00. до 16.00.

Всего за время работы службы на телефоны горячей линии поступило 1299 обращений горожан. Чаще всего тамбовчане интересуются о наличии необходимых лекарственных средств в аптеках города. Для тех, кто может самостоятельно посетить аптеку, сформирован и размещен в сети Интернет список адресов и телефонов фармпунктов нашего города. Прежде чем отправляться за покупкой, можно позвонить в аптеку по нужному адресу и выяснить, есть ли в наличии требуемое лекарство.