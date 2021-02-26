В тамбовском драмтеатре готовят премьеру

В Тамбовском драматическом театре началась работа над новым спектаклем. «Акселераты» - ретро-комедия положений по пьесе петербургского писателя Семена Ласкина. Новая постановка - совместный проект театра и Тамбовского отделения Союза театральных деятелей РФ.

Над спектаклем работает актер Тамбовского драмтеатра Сергей Левандовский. Это его первый опыт в режиссуре. Для первой самостоятельно постановки он выбрал пьесу, которая охватывает взаимоотношения людей разных поколений и профессий: от школьника, студента, библиотекаря, врача, учительницы до мудрой бабушки – пенсионерки.

- Мы определили жанр спектакля, как ретро-комедия, вспоминая те времена без мобильных телефонов, общения и жизни в сети. Когда мы собирались вместе и обсуждали проблемы, глядя в глаза друг другу, когда мы были молоды и счастливы», - говорит Сергей Левандовский.

Премьера спектакля запланирована на 27 марта к Международному дню театра.