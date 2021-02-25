Тамбовчанин зарезал пенсионера во время празднования Дня защитника Отечества

Вечером, 24 февраля этого года в собственной квартире поселка совхоза Комсомолец Тамбовского района нашли тело 70-летнего мужчины с колото-резаными ранениями шеи и грудной клетки. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». В совершении данного преступления подозревается 60-летний ранее судимый житель города Тамбова.

По версии следствия, 23 февраля текущего года погибший и подозреваемый отмечали День защитника Отечества. Они распивали спиртные напитки в доме потерпевшего. Во время застолья между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый схватил со стола нож и нанес потерпевшему несколько ударов в шею и грудь. От полученного ранения пенсионер сразу скончался.

- В настоящее время подозреваемый задержан, по делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Тамбовской области.