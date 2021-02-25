Специалисты сферы образования ответят на вопросы тамбовчан в прямом эфире

Региональное управление образования и науки запускает спецпроект — серию познавательных прямых эфиров «В курсе дела». Тамбовчане смогут задать вопросы специалистам, касающиеся порядка проведения ЕГЭ, приема в первый класс, особенностей дистанционного обучения, получения дополнительного образования и т.п.

- Перед зрителями выступят интересные спикеры, имеющие большой опыт работы в различных сферах образования. Это будут специалисты и начальники отделов управления, а также руководители подведомственных организаций, сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Свои вопросы тамбовчанам необходимо направить через специальный сервис системы «Яндекс». Здесь создана онлайн-форма, заполнить которую можно по данной ссылке. Также вопросы принимаются в группах управления образования в соцсетях Вконтакте, Фейсбук, Instagram. Кроме того, можно задать вопрос по телефону 79-23-99 или непосредственно в чате во время эфира.

Прямые эфиры будут проходить в режиме ВКС на площадке для проведения онлайн-вебинаров и в Instagram-аккаунте управления. Первая трансляция состоится в марте 2021 года.