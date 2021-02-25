Москвичка чуть не замерзла на трассе в Тамбовской области

Руслан Рязанов и Антон Скворцов Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Жительница Москвы едва не замерзла на трассе в Тамбовской области. Девушка ехала из столицы на рейсовом автобусе в областной центр в гости к родственникам. Но водитель не высадил пассажирку на въезде в Тамбове, и остановился, лишь отъехав порядка 40 километров. Москвичка оказалась ночью, в сильный мороз, на незнакомой загородной трассе. Девушка попыталась вызвать такси, но направить к ней автомобиль в службе отказались. Путешественнице пришлось пешком отправиться к ближайшей заправке, чтобы не погибнуть от холода.

Одиноко идущего человека на обочине вскоре заметил экипаж инспекторов отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Тамбовской области старшего лейтенанта полиции Руслана Рязанова и лейтенанта полиции Антона Скворцова. Разобравшись в ситуации, автоинспекторы сначала дали время согреться пешеходу, и, остановив попутный транспорт до Тамбова, отправили девушку домой, предварительно записав установочные данные водителя, а также попросили москвичку позвонить им, когда она доберется. После благополучного завершения этой истории москвичка прислала в управление Госавтоинспекции Тамбовской области письмо.

- В обращении девушка попросила руководство тамбовской Госавтоинспекции выразить огромную благодарность сотрудникам, которые помогли ей в трудной ситуации, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.