В столкновении «ГАЗели» и иномарки в Тамбове пострадала 20-летняя девушка

Авария произошла на улице Пролетарской областного центра Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадала 20-летняя тамбовчанка, произошла 24 февраля в 7 часов 50 минут на улице Пролетарской в районе дома №189 города Тамбова. Здесь столкнулись автомобили «ГАЗель», под управлением 57-летнего водителя и «Audi 80», за рулем которой находился 50-летний мужчина.

- В результате ДТП травмы получила 20-летняя пассажирка автомобиля «Audi 80», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Девушку доставили в клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова.