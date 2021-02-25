В Мичуринске вандалы разгромили новую детскую площадку

Вандалов разыскивают полицейские

Новая общественная территория в наукограде пострадала от рук хулиганов. Днем 24 февраля вандалы повредили детский игровой комплекс на детском пляже.

По данным фактам администрация города направила заявление в полицию. В мэрии отмечают, что вопрос организации безопасности на территории нового ландшафтного парка-набережной в Мичуринске продуман специалистами. Здесь установлены 24 камеры наружного видеонаблюдения, планируется дополнительное оснащение территории камерами.

- В настоящее время определяется размер ущерба, нанесённого в результате действий вандалов, - сообщает пресс-служба администрации города Мичуринска. – Максимальное наказание за преступление по п.1 ст.167 «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» - лишение свободы на срок до двух лет.

Фото администрации города Мичуринска