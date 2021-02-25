Тамбовчане смогут отправиться в Анапу на самолете

24 февраля начальник управления автомобильных дорог и транспорта области Альберт Чурилов анонсировал новый авиарейс из аэропорта «Тамбов» - в Анапу. В настоящее время контракт на полеты с авиакомпанией «Руслайн» в этот курортный город находится в стадии заключения. Это будет шестой авиамаршрут из Тамбова. Напомним, что осуществляются полеты в Екатеринбург, Краснодар, Санкт-Петербург, Сочи и Симферополь.

В этом году планируется возобновить сообщение со столицей, которое было прервано из-за отсутствия светосигнального оборудования на взлетной полосе, что затрудняло осуществление рейсов в темное время суток и в сложных метеорологических условиях.

Новое светосигнальное оборудование установят в текущем году.

- В декабре 2020 года между аэропортом «Тамбов» и Госкорпорацией по организации воздушного движения в РФ заключено агентское соглашение на сумму почти 83 миллиона рублей на оказание услуг по установке светосигнального оборудования. Сейчас проводится процедура закупок. Во втором полугодии работы будут выполнены, и полеты в Москву возобновятся по удобному для тамбовчан графику — утром туда, вечером обратно, - сообщил начальник управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области Альберт Чурилов.

Проект реконструкции аэропорта «Тамбов» в целом получил положительное заключение государственной экспертизы осенью 2020 года. Объем инвестирования составит 4,5 млрд рублей. Новая взлетно-посадочная полоса протяженностью 2400 метров позволит принимать в Тамбове современные самолеты «Боинг» и аэробусы. Соответственно расширится сеть маршрутов. Также будет возведен новый терминальный комплекс.