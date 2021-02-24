"Единая Россия" провела всероссийскую акцию "Защитим память героев"

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Как пишет nashgorod.ru, Владимир Путин и Дмитрий Медведев присоединились к московской акции и возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Президент поблагодарил ветеранов войны и то поколение, которое научило своих детей побеждать и не сдаваться.

Во время петербургской акции к мемориалу на Пискаревском кладбище приезжал с цветами секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он сказал, что подвиги солдат-героев не должны быть забыты.

Как сообщает сайт ER.ru, в рамках акции волонтеры также лично посетили более семи тысяч ветеранов и передали им свыше десяти тысяч “Писем Победы”, в том числе от иностранных граждан.

“В День защитника Отечества жители Тамбовской области вместе со всей страной отдали дань памяти и уважения защитникам Родины — в первую очередь участникам Великой Отечественной войны. Мы знаем и помним, какие подвиги совершали наши земляки во имя Победы, и будем хранить эту память всегда.

Именно поэтому в Тамбовской области 23 февраля и накануне прошло сразу несколько патриотических акций. В социальных сетях тамбовчане рассказали о впечатливших их героях. Депутаты, представители «Единой России» совместно с волонтерами Победы навестили ветеранов и передали им сотовые телефоны в рамках акции «Мобильная помощь ветеранам». В знак памяти о воинах-земляках и тружениках тыла в рамках акции «Защитим память героев» тамбовчане возложили цветы к более чем 100 мемориалам региона во всех муниципальных образованиях.

Подобные акции и памятные мероприятия проходят в Тамбовской области не только в дни знаковых дат. Как говорится в пронзительных строках «Реквиема» Роберта Рождественского: «Это нужно - не мертвым, это надо - живым». Важно и нужно каждому из нас беречь мир и ценить подвиг героев”, - сказал Александр Никитин, глава администрации Тамбовской области, секретарь регионального отделения «Единой России».