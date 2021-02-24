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Коронавирус Covid-19

Тамбовская область получила две тысячи доз вакцины от коронавируса

Она будет распределена между медучреждениями в соответствии с заявками
Ксения АЛЕШИНА
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В регионе полностью привились более 16 тысяч жителей

В регионе полностью привились более 16 тысяч жителей

Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В Тамбовскую область поступила очередная партия вакцины от коронавируса в количестве двух тысяч доз. В ближайшее время в соответствии с заявками она поступит в лечебные учреждения региона.

Всего Тамбовщина получила 45 712 доз вакцины «Спутник V». По состоянию на 23 февраля первый этап вакцинации против коронавируса прошли более 32,5 тысячи человек. При этом полностью вакцинированы более 16 тысяч человек.

- В Тамбовской области вакцинация организована во всех медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Чтобы сделать прививку необходимо записаться по специально выделенным телефонным номерам лечебных учреждений или через портал государственных услуг. В прививке может быть отказано по медицинским показаниям, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.