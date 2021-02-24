Суд присяжных счел виновным тамбовчанина, которого раньше оправдали в деле об убийстве бывшей жены

В Ленинском районном суде Тамбова вынесли приговор жителю Мордовского района. Дело рассматривал суд присяжных. Вердиктом коллегии присяжных заседателей признано доказанным, что 7 октября 2018 года ночью в съёмной квартире после совместного употребления спиртного, во время конфликта, и мужчина нанес ножом бывшей супруге 3 удара в область шеи, в результате которых жертва скончалась на месте происшествия.

Коллегия присяжных заседателей единодушно решила, что осужденный виновен в совершении деяния, признанного доказанным, при этом снисхождения не заслуживает.

Ранее он уже был судим, отбывал наказание в местах лишения свободы за изнасилование.

При первом рассмотрении уголовного дела на основании оправдательного вердикта он был оправдан судом и освобожден из-под стражи. По апелляционному представлению государственного обвинителя оправдательный приговор был отменен судом апелляционной инстанции.

В ходе повторного судебного разбирательства прокурор убедил присяжных в обоснованности выдвинутого обвинения и добился обвинительного вердикта, после вынесения которого виновного взяли под стражу в зале суда.

- Приговором Ленинского районного суда г. Тамбова осужденному назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы, - сообщает прокуратура Тамбовской области.