На Тамбовщине 62-летнего мужчину будут судить за изнасилование молодой знакомой

Мичуринским МСО СУ СК РФ по Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 62-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления по п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ «Изнасилование».

По версии следствия, днем 5 декабря 2020 года, будучи пьяным, обвиняемый у себя дома после отказа 34-летней знакомой вступить с ним в половую связь, накинул на ее шею веревку и, угрожая убийством, изнасиловал.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Тамбовской области.