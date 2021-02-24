Котовчанин украл у начальника снегоход и перестал приходить на работу

Мужчина после пьяных посиделок с другом забрал чужое транспортное средство и уехал на нем домой Фото: УМВД по Тамбовской области

В дежурную часть отдела МВД России по Тамбовскому району обратился предприниматель, проживающий в поселке Вишневка. Мужчина пояснил, что обнаружил пропажу снегохода и подозревает в краже одного из своих подсобных рабочих. Как оказалось, последний не отвечает на звонки и не приходит на работу.

В ходе проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и место проживания 33-летнего котовчанина. Позже мужчина был задержан. Подозреваемый пояснил, что длительное время работал у предпринимателя и имел доступ к снегоходу. Однажды вечером, после распития спиртных напитков вместе со своим знакомым, он забрал без спроса транспортное средство и уехал в Котовск. Там он спрятал похищенный снегоход и продал его за 50 тысяч рублей через сайт бесплатных объявлений.

Полицейские Тамбовского района нашли покупателя и изъяли похищенный снегоход. Позже он был передан законному владельцу.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Полицейскими проводится опрос свидетелей, сбор улик и доказательств совершения преступления. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.