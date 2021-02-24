В Тамбовской области полицейские нашли шесть тайников с наркотиками

На территории Мичуринского района 20 февраля полицейские обнаружили два тайника, в каждом из которых находилось по одному грамму мефедрона. Подозреваемый в незаконном обороте наркотиков 22-летний житель Тамбова был задержан еще 9 февраля.

Ранее во время обыска на его съемной квартире стражи порядка нашли несколько свертков с наркотическим веществом. Экспертиза показала, что это был мефедрон общим весом 284 грамма.

- Всего в рамках проведенных оперативных мероприятий полицейские по данному уголовному делу нашли и изъяли 16 тайников с наркотиками, в каждом хранилось по одному грамму мефедрона, - пояснили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

В этот же день в рамках проводимых следственно-оперативных мероприятий по другому уголовному делу полицейские нашли на территории поселка Строитель Тамбовского района четыре тайника, в каждом из которых находилось по полграмма амфетамина.

Подозреваемый 36-летний житель Московской области был задержан 14 февраля на автодороге «Тамбов-Пенза» в лесном массиве с поличным при организации сети тайников с наркотиками. При себе у него находилось 10 граммов мефедрона, 2 грамма амфетамина, свыше 400 граммов марихуаны. В ходе обысков в квартире и дачных домиках полицейские изъяли готовые к распространению 300 граммов мефедрона и 100 граммов амфетамина.

За совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, предусмотрена суровая уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.