В Тамбове стартует подготовка к «Тотальному диктанту»

Тамбовчане смогут подготовиться к Тотальному диктанту. Бесплатные курсы будут проходить как в Пушкинской библиотеке, так и онлайн. Как сообщили координатора проекта в Тамбове, бесплатные занятия «Русский по четвергам» начнутся 25 февраля в 18 часов в областной научной библиотеке им. А. С. Пушкина. Они будут проходить до самого диктанта, который в этом году состоится 10 апреля. Проведет подготовку Антонина Щербак, доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой русского языка факультета филологии и журналистики ТГУ имени Г. Р. Державина. Посещение занятий свободное и без ограничений по возрасту. В программе курсов 8 занятий: 7 тренировочных до Тотального диктанта, одно занятие — после него, посвященное разбору написанного текста.

- По сравнению с курсами прошлых лет, в этом году изменен формат занятия. По многочисленным просьбам участников курсов занятие начнется сразу с диктанта. Написание и разбор — главное, ведь во время этой работы можно повторить много разных орфографических и пунктуационных тем, напомнить участникам правила диктовки, а также познакомиться с излюбленными стилистическими приемами автора. Тексты диктанта подбираются так, чтобы во время разбора можно было повторить правила, которые пригодятся 10 апреля. На каждом занятии одно из таких правил разбирается более подробно, приводятся дополнительные примеры, - отмечают организаторы.

В 2021 году над курсами подготовки к Тотальному диктанту работали: Е. М. Мельникова, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка Ярославского государственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского; О. А. Швецова, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка Воронежского государственного университета; В. М. Пахомов, кандидат филологических наук, научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН, председатель Филологического совета Тотального диктанта.

Программа курсов помогает не только постепенно подготовиться к тексту 2021 года, но и узнать, или вспомнить сложные правила русской орфографии, пунктуации, которые требуются всем в повседневной жизни. Книги можно взять в абонементе областной научной библиотеки им. А. С. Пушкина.

Для тех, кто не сможет посещать очные занятия, будет работать онлайн-школа Тотального диктанта, где каждую неделю будет появляться новый урок. Ведет виртуальные занятия Владимир Пахомов. Расписание курсов: https://totaldict.ru/tambov/ Телефон для справок: 8 (4752) 72-77-00, доб. 310.