Четыре человека получили травмы в авариях на Тамбовщине

В авариях обошлось без человеческих жертв Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

21 и 22 февраля в Тамбовской области произошли две аварии, в которых получили травмы четыре человека. Первое ДТП зафиксировали 21 февраля в 1 час 20 минут на 540 километре автодороги Р-22 «Каспий», проходящей по территории Ржаксинского района. Здесь произошло столкновение автомобилей «Lada Priora», под управлением 28-летнего мужчины 1992 года рождения и «Volvo» с прицепом «Шмитц», за рулем которого был 25-летний водитель. Травмы в этом ДТП получили водитель отечественного авто и его 24-летняя пассажирка. Медицинскую помощь пострадавшим оказали на месте происшествия.

Еще одна серьезная авария произошла 22 февраля в 10 часов 40 минут на 211 километре автодороги «Воронеж-Тамбов», проходящей по территории Тамбовского района. Столкнулись «ВАЗ-2114», под управлением 37-летнего мужчины и «Great Wall», за рулем которого был 67-летний мужчина.

- В результате ДТП травмы получил водитель автомобиля «ВАЗ-2114», - сообщает пресс-служба областного УГИБДД. – Мужчину доставили в клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова. Водителя автомобиля «Great Wall» осмотрели на месте происшествия.