Тамбовщина отмечает День защитника Отечества

Сегодня, 23 февраля, в Тамбовской области проходят акции и мероприятия ко Дню защитника Отечества. Это онлайн-флешмобы, различные акции и т.п. Так, в Доме молодежи Доме молодежи Тамбовской области открывается выставка, посвященная героям Отечества.

Также тамбовчан приглашают принять участие в акции «Письмо Победы». Для этого нужно написать в своих социальных сетях или на сайте волонтерыпобеды.рф поздравления с 23 февраля ветеранам Великой Отечественной войны. Волонтеры Победы распечатают их на специальном бланке и донесут до адресатов.

А для того, чтобы принять участие в еще одной акции «Герой рядом», необходимо записать и опубликовать в социальных сетях видео с историей о знакомых людях, которые совершали подвиги, защищали Родину.

- Короткие видео с рассказом о ветеране можно опубликовать в рамках акции «Помним своих героев». А чтобы принять участие в интернет-флешмобе «Хочу быть на папу похожим»: участники могут выложить фото своих пап и рассказать о том, почему хотели бы быть похожи на них, поблагодарить и поздравить с праздником. Все публикации сопровождаются хештегами #ЗащитимПамятьГероев68 #ЗащитимВетеранов #ЯПомню, - пояснили в пресс-службе администрации Тамбовской области.