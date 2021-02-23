Коронавирус в Тамбове, последние новости на 23 февраля: за сутки выявлено 126 новых заболевших

За последние сутки на Тамбовщине зарегистрировано 126 новых случаев заболевания коронавирусом. В число заболевших вошли 47 мужчин, 76 женщин и 3 детей (мальчик 16 лет, девочки 1,16 лет). Возраст взрослых составляет от 21 до 93 лет.

Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 25 666 человек, из них 5930 без клинических проявлений. 23 512 жителей региона выздоровели: 11 015 выписаны из стационара, 12 497 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению.

В настоящее время на госпитализации находятся 536 человек, из них с пневмонией - 499 человек. Снято с наблюдения на дому – 44 456. Выписано из больниц – 15 773.

- По состоянию на 22.02.2021 первый этап вакцинации против коронавируса прошли 32 460 человека или 86,3% от полученной вакцины. Полностью вакцинированы (1 и 2 этап) 16 240 человек, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.