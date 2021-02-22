В Тамбовскую область поступила еще одна партия вакцины от коронавируса

Очередная партия вакцины от коронавируса в количестве 6100 комплектов поступила в Тамбовскую область. В ближайшие дни она будет распределена в соответствии с заявками между лечебными учреждениями области.

Как рассказали в управлении здравоохранения Тамбовской области, в регионе постепенно нарастают темпы вакцинации населения от коронавируса. По состоянию на 21 февраля первый этап вакцинации против коронавирусной инфекции прошли 31802 человека. Полностью вакцинированы (1 и 2 этап) 16145 человек.

В Тамбовской области вакцинация организована во всех медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Чтобы сделать прививку необходимо записаться по специально выделенным телефонным номерам лечебных учреждений или через портал государственных услуг. В прививке может быть отказано по медицинским показаниям.

- В приоритетном порядке вакцинации подлежат работники медицинских и образовательных организаций, полиции, общественного транспорта, торговли, органов социальной защиты населения, предприятий общественного питания, граждане, чья профессия связана с непосредственным контактом с большим количеством других людей (гостиниц, парикмахерских, химчисток, банков, охранных предприятий), лица из групп риска – старше 65 лет, а также имеющие ряд хронических заболеваний, например, сахарный диабет, гипертоническую болезнь, ишемическую болезнь сердца, хронические заболевания легких, - напоминает пресс-служба администрации Тамбовской области.