В Тамбове открыли памятник летчику-штурмовику Ивану Драченко

Скульптуру изготовило и передало Тамбову Российское военно-историческое общество Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

22 февраля в парке Победы Тамбова состоялось торжественное открытие памятника-бюста Герою Советского Союза, Полному кавалеру ордена Славы, лётчику-штурмовику Ивану Драченко. Скульптура, изготовленная и переданная Тамбову Российским военно-историческим обществом, стала продолжением Аллеи Героев Отечества.

В церемонии приняли участие врио главы Тамбова Максим Косенков, председатель Тамбовской городской Думы Елена Леонова, руководство Российского военно-исторического общества, депутаты и общественники.

- В этом году Тамбову 385 лет и очень знаменательно, что в череде таких важных дат и событий проходит сегодня открытие этого мемориала. Я думаю, что такие добрые начинания должны сохраняться и приумножаться, - отметил Максим Косенков.

Иван Драченко был призван в ряды Красной армии в 1941 году. Летом 1943 года окончил Тамбовскую военную авиационную школу пилотов и был направлен на фронт в качестве лётчика-штурмовика.

За годы войны совершил 151 боевой вылет, в 24 воздушных боях сбил 5 самолётов противника, ещё 9 уничтожил на аэродромах, разбил 4 моста, уничтожил много техники и живой силы противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1944 года Ивану Григорьевичу Драченко присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».