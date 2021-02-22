В Тамбовской области сгорел школьный спортзал

Помещение спортзала выгорело полностью Фото: ГУ МЧС по Тамбовской области

В деревне Волхонщино Ржаксинского района ночью 22 февраля загорелся спортзал местной школы. Сообщение о возгорании поступило в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тамбовской области в 2 часа 30 минут. Пожар охватил деревянные перекрытия в помещении спортазала филиала МБОУ «Ржаксинская СОШ №2» им Г.А. Пономарева. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось возгорание кровли. Произошло обрушение деревянных перекрытий.

- На месте работали три отделения пожарной части № 29 и 1 отделение пожарно-спасательной части № 20, оперативная группа центра управления в кризисных ситуациях, - рассказали в ГУ МЧС России по Тамбовской области, - Люди в здании на момент пожара отсутствовали. Погибших и пострадавших нет.

В 6 часов 17 минут возгорание ликвидировали, его площадь составила 104 кв. метра, выгорело помещение спортзала внутри по всей площади.

Сообщается, что учебный процесс нарушен не будет, учеников планируют доставлять на автобусе в филиал Ржаксинской школы, расположенный в деревне Каменка, он находится в 10 километрах от деревни Волхонщино.