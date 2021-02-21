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Общество

После вмешательства прокуратуры тамбовское предприятие погасило долг по зарплате перед сотрудниками

Сумма взыскания составила более 1,6 миллиона рублей
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Прокуратура Тамбовской области выяснила, что унитарное предприятие технической инвентаризации региона (ГУПТИ) частично не выплатило зарплату своим работникам. Как пояснили в ведомстве, за декабрь прошлого года 81 сотрудник получил заработную плату не в полном объеме.

Тогда прокуратура Ленинского района Тамбова направила заявление в мировой суд направлено для принудительного взыскания денег. А в отношении юридического лица - ГУПТИ Тамбовской области возбуждено дело об административном правонарушении по ч.6 ст. 5.27 КоАП РФ.

В результате 18 февраля задолженность перед работниками в размере 1 608 344 рублей полностью погашена.