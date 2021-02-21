К 21 февраля коронавирусом заразились 126 жителей Тамбовской области

фото из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

126 новых случаев коронавируса в Тамбовской области выявили за минувшие сутки. Из них 57 мужчин, 66 женщин и трое детей (девочки 1,10,15 лет). Возраст взрослых составляет от 23 до 85 лет. Всего за время эпидемии заразились инфекцией 25 413 человек.

23 323 пациента выздоровели: 10967 выписали из стационара, 12356 сняли с амбулаторного наблюдения.

На госпитализации больных с COVID-19 - 517 человек, из них с пневмонией 478. На домашнем карантине - 2347. Сняты с наблюдения на дому – 44294. Выписаны из больниц – 15710.

Первый этап вакцинации против коронавируса прошли 31 483 человека или 83,7% от полученного препарата. Полностью иммунизированы (1 и 2 этап) 16128 тамбовчан.