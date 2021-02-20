Тамбовские автоинспекторы помогли замерзающему на трассе водителю починить большегруз

Старший лейтенант полиции Михаила Сутормин и младший лейтенант полиции Кирилл Литвинов Фото: УМВД по Тамбовской области

В Тамбовской области автоинспекторы помогли иногороднему водителю в ремонте автомобиля. На 19-м километре автодороги «Тамбов-Шацк» в Тамбовском районе у жителя Краснодарского края сломался большегруз «Фредлайнер». При этом транспортное средство частично осталось на проезжей части дороги.

Из-за серьезной поломки эвакуировать автомобиль до ближайшего населенного пункта не представлялось возможным. В 11 часов вечера в тридцатиградусный мороз без помощников мужчина попытался самостоятельно отремонтировать грузовик, но у него ничего не вышло.

Одиноко стоящий грузовой автомобиль на обочине вскоре заметил экипаж ДПС в составе инспекторов: старшего лейтенанта полиции Михаила Сутормина и младшего лейтенанта полиции Кирилла Литвинова.

Первым делом сотрудники Госавтоинспекции обогрели замерзшего водителя и напоили его чаем. Общими усилиями трое мужчин в течение нескольких часов отремонтировали сломанный автомобиль, после чего автоинспекторы сопроводили водителя до ближайшего населенного пункта.

На сайте тамбовской Госавтоинспекции иногородний водитель написал благодарность в адрес сотрудников ГИБДД, которые пришли ему на помощь.

- В своем обращении мужчина указал, что имеет 23-летний стаж управления транспортными средствами, но с такими отзывчивыми сотрудниками полиции встречается впервые и от души благодарен им за оказанную помощь в трудной дорожной ситуации, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.