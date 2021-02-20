Тамбовчанка украла у подруги банковскую карту и потратила с нее почти 8 тысяч рублей

В Тамбове полицейские раскрыли кражу денег, совершенную в конце января 2021 года. Знакомая 23-летней тамбовчанки воспользовалась ее банковской карточкой и сняла с нее 7 700 рублей. Потерпевшая, обнаружив пропажу, обратилась в органы правопорядка. Сотрудники полиции опросили потерпевшую и установили обстоятельства преступления.

В ходе розыска сотрудники уголовного розыска нашли и задержали 31-летнюю женщину, проживающую на улице Михайлова в Тамбове. Она рассказала, что успела потратить половину похищенных денег, вторую часть сотрудники полиции изъяли и вернули потерпевшей.

- Ранее задержанная уже имел проблемы с законом. В отношении тамбовчанки возбуждено уголовное дело по п. «Г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.