В Тамбове автобус 18-А изменил расписание

В Тамбове изменилось расписание движения автобуса №18-А, следующего по маршруту «Железнодорожный вокзал – Агапкина – Железнодорожный вокзал». Как сообщили в администрации города Тамбова, нововведения начнут действовать с воскресенья, 21 февраля, Теперь первый рейс от остановочного пункта «Магистральная» будет отходить в 7 часов, а от остановочного пункта «Шатрова» в 7 часов 6 минут.

- С обновлённым расписанием движения автобусов можно ознакомиться на сайте муниципального учреждения «Пассажирские перевозки» в разделе «Расписания» по ссылке https://www.transport68.ru/?q=schedule, - говорят в мэрии.