В Тамбове возбудили уголовное дело за размещение фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка»

В Тамбове по материалам сотрудников УФСБ России по Тамбовской области возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ. В совершении преступления подозревается 29-летний местный житель.

По данным следствия, 4 мая 2020 года с целью одобрения преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге, тамбовчанин разместил в социальной сети «ВКонтакте» фото Адольфа Гитлера для трансляции на сайте «Бессмертный полк России».

— В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе проведен обыск по месту жительства подозреваемого, — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Тамбовской области.

У тамбовчанина была изъята компьютерная техника, средства связи, а также предметы, имеющие значение для уголовного дела.