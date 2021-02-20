В Тамбове 24 февраля отключат свет более чем на 30 улицах

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в среду, 24 февраля, в областном центре отключат свет более чем на 30 улицах. Причиной тому станут очередные ремонтные работы, которые проведет АО «ОРЭС-Тамбов».
Отключение электричества ожидается по следующим адресам:
с 8.30 до 16.30
по ул. Московской, д. 10-18;
по ул. Чумарсовской, д. 1-15;
по пер. Колодезному, д. 1-9;
по ул. Глинной, д. 1-19;
по ул. Пролетарской, д. 2-42;
с 9.00 до 14.00
по ул. Рылеев, д. 55-55А;
по ул. 8 Марта, д. 3-33;
по ул. Менделеева, д. 11-17;
по ул. Никифоровской, д. 133-143;
по пр. 8 Марта, д. 3-19;
по ул. Ломоносова, д. 3-121;
по ул. Гражданской, д.
по ул. Павлова, д. 18-35;
по пр. Металлистов, д. 3-19;
с 9.00 до 16.00
по ул. Петропавловской, д. 11-42;
по ул. Буденого, д. 1-46;
по ул. Липецкой, д. 1-17;
по ул. Саратовской, д. 1-26;
по ул. Гагарина, д. 101-127;
по ул. Ерофеевской, д. 2-18;
по ул. Задонской, д. 6-17;
по ул. Елецкой, д. 13-19;
по Козловскому туп., д. 1-32;
по ул. Мастерских, д. 13-24;
по ул. Орловской, д. 5-28;
по ул. Дегтярева, д. 1-40;
по ул. Вагонной, д. 1-22;
с 13.30 до 16.30
по ул. К.Московского, д. 38-82;
по ул. Эскадронной, д. 3-41;
по пр. 1 Стремянному, д. 2-44;
по пр. 2 Эскадронному, д. 2-12;
по пр. Эскадронному, д. 2-10;
по ул. Стремянной, д. 23-27;
с 9.00 до 15.00
по ул. Бастионной, д. 31.