В Тамбове 24 февраля отключат свет более чем на 30 улицах

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в среду, 24 февраля, в областном центре отключат свет более чем на 30 улицах. Причиной тому станут очередные ремонтные работы, которые проведет АО «ОРЭС-Тамбов».

Отключение электричества ожидается по следующим адресам:

с 8.30 до 16.30

по ул. Московской, д. 10-18;

по ул. Чумарсовской, д. 1-15;

по пер. Колодезному, д. 1-9;

по ул. Глинной, д. 1-19;

по ул. Пролетарской, д. 2-42;

с 9.00 до 14.00

по ул. Рылеев, д. 55-55А;

по ул. 8 Марта, д. 3-33;

по ул. Менделеева, д. 11-17;

по ул. Никифоровской, д. 133-143;

по пр. 8 Марта, д. 3-19;

по ул. Ломоносова, д. 3-121;

по ул. Гражданской, д.

по ул. Павлова, д. 18-35;

по пр. Металлистов, д. 3-19;

с 9.00 до 16.00

по ул. Петропавловской, д. 11-42;

по ул. Буденого, д. 1-46;

по ул. Липецкой, д. 1-17;

по ул. Саратовской, д. 1-26;

по ул. Гагарина, д. 101-127;

по ул. Ерофеевской, д. 2-18;

по ул. Задонской, д. 6-17;

по ул. Елецкой, д. 13-19;

по Козловскому туп., д. 1-32;

по ул. Мастерских, д. 13-24;

по ул. Орловской, д. 5-28;

по ул. Дегтярева, д. 1-40;

по ул. Вагонной, д. 1-22;

с 13.30 до 16.30

по ул. К.Московского, д. 38-82;

по ул. Эскадронной, д. 3-41;

по пр. 1 Стремянному, д. 2-44;

по пр. 2 Эскадронному, д. 2-12;

по пр. Эскадронному, д. 2-10;

по ул. Стремянной, д. 23-27;

с 9.00 до 15.00

по ул. Бастионной, д. 31.